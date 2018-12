Brände : Zimmerbrand in Lübeck: zwei Verletzte

von dpa

26. Dezember 2018, 19:06 Uhr

Bei einem Zimmerbrand in Lübeck sind am Zweiten Weihnachtsfeiertag zwei Menschen verletzt wurden. Bei ihnen bestehe Verdacht der Rauchgasvergiftung, teilte die Feuerwehr mit. Weitere Personen seien nicht in Gefahr gewesen. Das Feuer sei am Nachmittag im Stadtteil Moisling ausgebrochen und habe auch den Dachstuhl des Hauses erfasst. 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz.