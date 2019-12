Avatar_shz von dpa

27. Dezember 2019, 06:17 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag einen Zigarettenautomaten in Hamburg-Eißendorf gesprengt. Nach einem lauten Knall alarmierten Anwohner die Polizei, wie ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Wie genau die Täter den Automaten aufsprengten und ob sie etwas erbeuteten, war zunächst nicht bekannt.