Kriminalität : Zeugin verhindert Trickdiebstahl: Zwei Männer festgenommen

Eine Zeugin hat in Neustadt im Kreis Ostholstein durch einen Trickdiebstahl verhindert und die Festnahme von zwei Verdächtigen ermöglicht.

Neustadt in Holstein | Sie habe beobachtet, wie die Männer am Ausgang eines Supermarktes einer 72 Jahre alten Rentnerin mit dem sogenannten Rempel-Trick ihre Geldbörse aus der Einkaufstasche gestohlen hätten, teile die Polizei am Montag mit. Die Zeugin habe die Männer daraufhin am Mittwoch laut und bestimmt angesprochen, so dass sie ihre Beute fallen ließen und flüchteten. ...

