Justiz : Zeugenbetreuerin: Männer suchen oft versteckt nach Hilfe

Monate, manchmal Jahre nach einer Straftat müssen Zeugen vor Gericht aussagen. Häufig stehen Opfer eines Verbrechens nun das erste Mal dem mutmaßlichen Täter gegenüber. Beratung und Hilfe suchen in solchen Situationen nicht nur Frauen, sagt eine Hamburger Zeugenbetreuerin.

Avatar_shz von dpa

23. November 2019, 09:08 Uhr

Angst vor dem Angeklagten, Unsicherheit und Unkenntnis über die Abläufe im Gericht - aus diesen Gründen nehmen jährlich rund 1400 Zeugen in Hamburg eine professionelle Beratung in Anspruch. Häufig seien sie Opfer einer Straftat geworden und hofften darauf, gehört zu werden, sagt Zeugenbetreuerin Christina Beltle (47). In besonderen Fällen begleiten sie und ihre Kollegin auch Zeugen zu einer Aussage im Prozess. 2018 kam dies 320 Mal vor. Seit 2017 bietet die Zeugenberatung der Hamburger Gerichte auch eine psychosoziale Begleitung an, 44 Menschen haben bislang davon Gebrauch gemacht. Die Beratungsstelle gibt es seit 25 Jahren. Demnächst soll sie um zwei Mitarbeiter verstärkt werden.

Auch viele Männer nehmen die Beratung in Anspruch, sie machten etwa 40 Prozent der Klienten aus. Das führe manchmal zu Irritationen, sagt Beltle. Allerdings sei auch die Mehrzahl der Opfer männlich. Laut polizeilicher Kriminalstatistik wurden im vergangenen Jahr in Hamburg knapp 21 000 Männer oder Jungen sowie gut 13 000 Frauen oder Mädchen Opfer von Straftaten. Damit sind 61 Prozent der Geschädigten männlich und 39 Prozent weiblich. Ursprünglich war die Zeugenbegleitung vor allem für Frauen und Kinder gefordert worden, die Opfer von körperlicher oder sexueller Gewalt geworden sind.

Männer suchten oft etwas versteckter um Hilfe nach, sagt Beltle. Sie fragten zum Beispiel anfangs nur, wie ein bestimmtes Formular auszufüllen sei oder wo sich der Gerichtssaal befinde. Erst dann kämen andere Fragen, in denen es um das Zusammentreffen mit dem Angeklagten gehe, die Angst vor Repressalien, ob ihnen das Gericht glauben werde. Manche Zeugen seien auch unsicher, wie sie sich präsentieren und was sie anziehen sollten.

Die Anklage selbst sei kein Thema der Beratung. «Wir reden nicht über das, was passiert ist», sagt die Sozialarbeiterin mit einer Zusatzausbildung. Sie wisse nur, um welche Art von Delikt es gehe - etwa ein Einbruch oder eine Gewalttat - und erfahre, ob der Angeklagte ein Fremder oder ein Bekannter des Zeugen sei. «Was braucht eine Person, um so stabil wie möglich in ein Verfahren hineinzugehen?» - das sei das wichtigste Anliegen der Beratung.

Bei hochbetagten Zeugen, die etwa in Prozessen um Enkeltrick-Betrügereien aussagen müssen, machen Beltle und ihre Kollegin auch Hausbesuche. Sie klären, ob die Senioren von Angehörigen ins Gericht gebracht werden können oder ob ein Taxi bestellt werden muss. Es gebe auch ältere Menschen, die ein sehr hohes Eigeninteresse an ihrer Aussage hätten. Das erlebe sie gerade als unbeteiligte Beobachterin im Prozess gegen einen früheren Wachmann im KZ Stutthof. Sie habe selbst nicht aktiv werden müssen, um den Zeugen aus Polen und den USA zu helfen.