Geschichte : Zentralrat der Juden von Kritik an Synagogen-Bau überrascht

Der Präsident des Zentralrats der Juden ist über Kritik am geplanten Wiederaufbau der Bornplatzsynagoge im Hamburger Grindelviertel erschrocken. Josef Schuster findet stattdessen, der Aufbau sei richtig, wichtig und vergleichbar mit dem der Dresdner Frauenkirche.

Hamburg | Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland hat mit Kritik am geplanten Wiederaufbau der Hamburger Bornplatzsynagoge gerechnet, ist jedoch von ihrer Ausprägung überrascht. „Etwas verwundert hat mich allerdings die jüngste Kritik von 45 Personen aus Israel: Diese Kritik kann ich in ihrer Heftigkeit nicht nachvollziehen“, sagte Josef Schuster...

