Demonstrationen : Zehntausende zum Klimastreik in Hamburg erwartet

Zur großen heutigen Klimastreik-Demonstration in Hamburg rechnet die Fridays for Future-Bewegung mit Zehntausenden Teilnehmern. Bei der letzten Großkundgebung dieser Art im Mai waren 25 000 Menschen dem Aufruf gefolgt. «Wir hoffen natürlich, dass es diesmal noch mehr werden», sagte Mitorganisatorin Nele Brebeck. Die Polizei hält eine Teilnehmerzahl von 30 000 für realistisch. Diesmal will Fridays for Future «auch die berufstätigen Generationen mitnehmen». Unterstützt wird die Bewegung von Gewerkschaften, Kirchen, Umweltverbänden, Menschenrechts- und Friedensorganisationen sowie weiteren Bewegungen und Initiativen.

Avatar_shz von dpa

20. September 2019, 01:13 Uhr

Die vom Verfassungsschutz beobachtete Interventionistische Linke hat «Verkehrsblockaden und radikale Aktionen» zum Klimastreik angekündigt. Außerdem ist eine Klima-Fahrraddemo unter dem Motto «Das Klima braucht #Mehr Platz fürs Rad#» mit 400 Teilnehmern geplant. Die Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrseinschränkungen im gesamten Innenstadtbereich und darüber hinaus.

Der Klimastreik ist global organisiert. Deutschlandweit wird in mehr als 450 Orten und Städten demonstriert.