Demonstrationen : Zehntausende zu globaler Klima-Demo in Hamburg erwartet

Avatar_shz von dpa

29. November 2019, 02:16 Uhr

Zehntausende zumeist junge Menschen wollen sich heute im Norden wieder den globalen Protesten anschließen und für mehr Klimaschutz demonstrieren. Die Jugendbewegung Fridays for Future rechnet allein in Hamburg mit rund 30 000 Teilnehmern am «Global Day of Climate Action». Treffen wollen sich die Hamburger Schüler und Studenten zu einer symbolischen Uhrzeit, um fünf nach zwölf, in der Innenstadt an der Ecke Willy-Brandt-Straße/Domstraße. Verkehrsteilnehmer müssen sich laut Polizei auf erheblichen Behinderungen im Innenstadtbereich einstellen. Anlass für den Streik, der in mehreren Ländern auf der ganzen Welt stattfinden soll, ist die UN-Klimakonferenz Anfang Dezember in Madrid.