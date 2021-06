Notfälle : Zehnjähriges Mädchen ertrinkt in der Ostsee vor Travemünde

Tragischer Badeunfall: Ein zehnjähriges Mädchen ist in der Ostsee vor Travemünde ertrunken.

Lübeck | Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, sei das Kind am Samstagnachmittag plötzlich beim Schwimmen in der Ostsee untergegangen. „Wir haben mit einem Großaufgebot nach dem Kind gesucht“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Taucher der Feuerwehr, Einsatzkräfte der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) und der Deutschen Lebens-Rettungs-...

