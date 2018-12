Handball : «Zebras» empfangen Löwen zum Handball-Spitzenspiel

Drei Tage nach Heiligabend steht für die Handballer des THW Kiel ein richtungweisendes Spiel im Kampf um die 21. deutsche Meisterschaft der Vereinsgeschichte auf dem Programm. Heute empfangen die «Zebras» als Tabellenzweite mit 32:4 Punkten die drittplatzierten Rhein-Neckar Löwen (31:5) zum Spitzenspiel. Nur der Gewinner kann sich noch berechtigte Hoffnungen machen, den Tabellenführer SG Flensburg-Handewitt noch abzufangen.

von dpa

27. Dezember 2018, 00:16 Uhr

Beim 32:21 über die SG BBM Bietigheim am Samstag hatten sich die Kieler lange Zeit schwer getan. «Was wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, war nicht schön», sagte THW-Trainer Alfred Gislason bei Sky. Im Spiel gegen die Löwen erwartet der Isländer aber ein anderes THW-Team: «Die Jungs werden eine ganz andere Fokussierung haben. Jeder wird Vollgas geben.» Davon ist auch Kiels Nationalspieler Steffen Weinhold überzeugt: «Wir werden von Anfang an die nötige Aggressivität an den Tag legen.»

Das Hinspiel in Mannheim hatte der THW, der in der Bundesliga die letzten 14. Spiele in Serie für sich entschieden hat, gewonnen. 27:24 hieß es damals für die Kieler.