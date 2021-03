Bundestag : Zaklin Nastic Spitzenkandidatin bei Hamburgs Linken

Zäsur bei Hamburgs Linken: Erstmals ziehen die Genossen mit einer Frau an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Nach Paech, van Aken und de Masi soll nun die Hamburger Parteichefin Zaklin Nastic die Hansestadt-Linken zu möglichst vielen Mandaten in Berlin bringen.

Hamburg | Hamburgs Linke ziehen erstmals mit einer Frau an der Spitze in den Bundestagswahlkampf. Eine Landesvertreterversammlung wählte die Bundestagsabgeordnete und Hamburger Parteivorsitzende Zaklin Nastic am Freitagabend im Bürgerhaus Wilhelmsburg mit 58 von 94 gültigen Stimmen auf Platz eins der Landesliste. Das entspricht einer Zustimmung von 61,7 Prozent...

