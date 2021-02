Prozesse : Zahnarzt rechnete falsch ab: Haftstrafe

Ein Zahnarzt aus Kaltenkirchen ist wegen Abrechnungsbetrugs zu einer Gesamthaftstrafe von drei Jahren und acht Monaten verurteilt worden.

Kiel | Die Kammer am Kieler Landgericht ordnete am Mittwoch zudem die Einziehung von rund 340 000 Euro an. Der Haftbefehl gegen den Arzt bleibe zwar bestehen, werde aber gegen strenge wöchentliche Meldeauflagen ausgesetzt, sagte der Vorsitzende Richter Stephan...

