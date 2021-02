Kriminalität : Zahlreiche Autos in Tiefgarage aufgebrochen: Festnahme

Nach dem Aufbruch mehrerer Autos in einer Hamburger Tiefgarage haben Zivilfahnder einen 36-Jährigen festgenommen.

Hamburg | Er sitze in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Seit Jahresbeginn sei es in der Tiefgarage in Hamburg-Neustadt immer wieder zu Diebstählen aus Autos gekommen. Die Seitenscheiben wurden eingeschlagen und Gegenstände, die erkennbar im...

