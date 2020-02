Statistik : Zahl der Studienberechtigten im vergangenen Jahr gesunken

Rund 10 300 Schülerinnen und Schüler haben im vergangenen Jahr in Hamburg die Hochschul- oder Fachhochschulreife erworben. Nach vorläufigen Ergebnissen waren das 3,7 Prozent weniger als im Jahr 2018, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch berichtete.

Avatar_shz von dpa

26. Februar 2020, 12:23 Uhr

Deutschlandweit verringerte sich die Zahl der Studienberechtigten nur um 2,7 Prozent auf 421 000 Schüler. Dieser Rückgang verlaufe nahezu parallel zur demografischen Entwicklung - die Zahl der 17 bis 20 Jahre alten Menschen lag Ende 2018 in Deutschland um 2,1 Prozent niedriger als im Jahr zuvor, hieß es. In Hamburg betrug der demografische Rückgang nach Angaben des Statistikamts Nord im selben Zeitraum rund drei Prozent.

Knapp vier Fünftel der Studienberechtigten in Deutschland erlangte die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife, die übrigen 20,8 Prozent die Fachhochschulreife. Insgesamt 66,1 Prozent hatten den dafür notwendigen Abschluss an einer allgemeinbildenden Schule gemacht, 33,9 Prozent an einer beruflichen Schule.

Der Frauenanteil unter den Studienberechtigten lag den Angaben zufolge bei 53,7 Prozent. Unterschiede gab es allerdings zwischen allgemeiner und Fachhochschulreife: Bei den Studienberechtigten mit allgemeiner oder fachgebundener Hochschulreife war der Männeranteil mit 45,1 Prozent niedriger als der Frauenanteil, während etwas mehr Männer (50,8 Prozent) die Fachhochschulreife erlangten als Frauen.