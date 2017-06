Migration : Zahl der nach Hamburg gekommenen Flüchtlinge gestiegen

In den 28 Erstaufnahmeeinrichtungen wohnten den Angaben zufolge Ende Mai 6021 Menschen. Rund 330 von ihnen waren in ehemaligen Baumärkten und Hallen untergebracht. Die Zahl jener Flüchtlinge, die schon länger als sechs Monate in einer Erstaufnahmeinrichtung leben und deshalb eigentlich in eine Folgeunterkunft verlegt werden müssten, sank im Vergleich zum Vormonat um 165 auf 4112. In den Folgeunterkünften seien im Mai 270 neue Plätze geschaffen worden, so dass nun in 121 Einrichtungen 26 655 Plätze zur Verfügung stünden.

von dpa

erstellt am 06.Jun.2017 | 16:45 Uhr