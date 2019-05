Religion : Zahl der jüdischen Gemeindemitglieder sinkt leicht

Die Zahl der jüdischen Gemeindemitglieder in Schleswig-Holstein ist im vergangenen Jahr leicht gesunken. Nach der neuen Statistik der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland waren Ende vergangenen Jahres 1678 Mitglieder in den beiden Gemeinden registriert, 2017 waren es noch 1833. Damit setze sich der Trend der Vorjahre fort, hieß es am Donnerstag. Ein Grund sei der demografische Wandel. So gab es den Angaben zufolge im vergangenen Jahr 32 Todesfälle, aber keine einzige Geburt. Die meisten jüdischen Gemeindemitglieder leben in Kiel und Lübeck.

von dpa

09. Mai 2019, 15:35 Uhr

Die beiden jüdische Gemeinden sind mit ihren insgesamt 1678 Mitgliedern vergleichsweise klein. In Berlin sind 9255 Juden organisiert, in Hamburg 2383. Die Statistik bildet nicht die Gesamtzahl der in Deutschland lebenden Juden ab, weil sich nicht jeder Jude bei einer Gemeinde registriert.