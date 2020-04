Gesundheit : Zahl der Hamburger Corona-Infizierten steigt um 47

Die Zahl der positiv auf das neue Sars-Cov-2-Virus getesteten Hamburger ist seit Samstag um 47 auf 4636 gestiegen. Bei 133 in der Hansestadt Gestorbenen stellte das Institut für Rechtsmedizin bisher Covid-19 als Todesursache fest, wie die Gesundheitsbehörde am Sonntag mitteilte. Das waren 2 Tote mehr als am Vortag.

Avatar_shz von dpa

26. April 2020, 10:37 Uhr

Das Robert Koch-Institut (RKI) zählte den Angaben zufolge bislang 140 (plus 1) Corona-Tote in Hamburg. Das RKI erfasst alle Fälle, bei denen mit dem Virus infizierte Menschen starben. Die Rechtsmediziner listen dagegen nur die Fälle auf, in denen Covid-19 nachweislich auch Todesursache war.

Laut RKI können rund 3200 positiv getestete Hamburger inzwischen als genesen betrachtet werden. «Die Gesundheitsbehörde geht demnach von noch rund 1300 mit dem Coronavirus infizierten Hamburgerinnen und Hamburgern aus», hieß es. Damit seien mehr als doppelt so viele Menschen bereits genesen als akut infiziert.

Insgesamt befinden sich nach Behördenangaben derzeit 180 Hamburger wegen Covid-19 in stationärer Behandlung. Das seien 7 Patienten weniger als am Samstag. Die Zahl der Patienten auf einer Intensivstation stieg um 1 auf 59. Damit sind die Fallzahlen im stationären Bereich seit Tagen rückläufig, wie die Behörde weiter mitteilte.