Arbeitsmarkt : Zahl der Arbeitslosen in Hamburg auch im Juni gesunken

Die Zahl der Arbeitslosen in Hamburg ist auch im Juni gesunken.

Hamburg | Insgesamt waren 82.248 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das ist im Vergleich zum Mai ein Rückgang um 1647 oder 2,0 Prozent, wie die Hamburger Agentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Der Vorjahresvergleich zeigt, dass die Erholung des Arbeitsmarktes in der Hansestadt allmählich Fahrt aufnimmt: Gemessen am Monat Juni 2020 reduzierte sich die Zah...

