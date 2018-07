Strafvollzug : Zahl der älteren Gefangenen steigt

von dpa

Die Zahl der älteren Gefangenen in den Hamburger Justizvollzugsanstalten ist den vergangenen zwei Jahren gestiegen. Am Stichtag 1. Juni 2016 waren 64 Menschen im Alter von über 60 Jahren inhaftiert, ein Jahr später waren es 66 und in diesem Jahr 79. Wie der Senat auf eine Kleine Anfrage der FDP-Bürgerschaftsfraktion weiter mitteilte, sitzen damit jedoch weniger ältere Gefangene hinter Gittern als vor zehn Jahren, trotz gestiegener Gesamtzahl der Inhaftierten. 2008 hatten 82 Ältere hinter Gefängnismauern gelebt. Die Zahl der über 60-Jährigen habe den üblichen Schwankungen unterlegen, hieß es. Am 1. Juni gehörten vier Prozent der insgesamt 1967 Gefangenen zu den Älteren.