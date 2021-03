Tarife : Zähes Ringen bei Metall-Tarifverhandlungen im Norden

Eine Verhandlungsrunde folgt der nächsten, aber eine Einigung ist nicht Sicht. Arbeitgeber und Gewerkschaft finden im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie einfach nicht zueinander.

Hamburg | In der niedersächsischen Metall- und Elektroindustrie lässt ein Tarifergebnis weiter auf sich warten. Auch nach der vierten Verhandlungsrunde am Donnerstag gab es keine Einigung zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft. Die Gespräche für die 120 000 Beschäftigten in den drei Tarifgebieten in Niedersachsen und Sachsen-Anhalt seien ergebnislos vertagt wor...

