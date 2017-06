Brände : Wuppertaler Hochhaus wird evakuiert: Ähnlich Grenfell Tower

Wegen einer Fassadendämmung, die dem Londoner Grenfell Tower ähnelt, wird in Wuppertal ein Hochhaus evakuiert. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Zu der Entscheidung sei man nach dem verheerenden Londoner Hochhausbrand gelangt. Die Bewohner sollen in ihre Wohnungen zurückkehren können, sobald die Fassadendämmung entfernt ist. Einzelheiten wollte die Stadt am Nachmittag bekanntgeben.