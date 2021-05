Leichtathletik : World Relays: HSV-Sprinter mit DLV-Staffel siegreich

Die Hamburger Sprinttalente Lucas Ansah-Peprah und Owen Ansah vom HSV haben ihren bislang größten internationalen Erfolg gefeiert.

Hamburg | Bei den World Athletics Relays in Chorzow (Polen) holte das Duo am Sonntagabend zusammen mit Steven Müller (LG ovag Friedberg-Fauerbach) und Felix Straub (SC DHfK Leipzig) den Sieg in der nicht-olympischen 4x200-Meter-Staffel. Das Quartett verwies in der Zeit von 1:22,43 Minuten die Auswahl von Kenia (1:24,26) und Portugal (1:24,53) mit großem Abstand...

