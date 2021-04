Bundestag : Wolfgang Kubicki führt Nord-FDP in den Bundestagswahlkampf

Der Vizepräsident des Bundestags, Wolfgang Kubicki, wird die schleswig-holsteinische FDP in den Bundestagswahlkampf führen.

Kiel | Bei einer Landesvertreterversammlung am Sonnabend in Neumünster erhielt der 69-Jährige 191 Stimmen. Es gab sechs Nein-Stimmen und drei Enthaltungen. Kubicki sagte, die Nord-FDP wolle im September das bislang beste Ergebnis bei einer Bundestagswahl in Schleswig-Holstein von 16,8 Prozent aus dem Jahr 2009 übertreffen. „Die Ausgangslage war noch nie so g...

