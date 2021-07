Musik : Wolf Biermanns Archiv und Tagebücher nun in Stabi Berlin

Der Liedermacher Wolf Biermann hat sein Archiv und seine Tagebücher der Berliner Staatsbibliothek übergeben.

Berlin | Das umfassende Material wurde am Dienstag während einer Feierstunde in Berlin offiziell in den Bestand aufgenommen. Die Staatsbibliothek hatte das private und berufliche Archiv sowie die persönlichen Tagebücher des 84-Jährigen mit Hilfe des Bundes sowie der Kulturstiftung der Länder erworben. Biermanns Werk umfasst 24 Alben und mehr als 40 Publikat...

