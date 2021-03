Wohnungspolitik : Wohnungsunternehmen Saga stoppt Verkauf von Wohnungen

Das städtische Hamburger Wohnungsunternehmen Saga hat den Verkauf von Wohnungen aus seinem Bestand eingestellt.

Hamburg | Ausnahme sei ein Restbestand an Wohnungen, der Mietern bereits zum Kauf angeboten worden sei, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. „Mit ihrem großen Bestand wirkt die Saga preisdämpfend auf den gesamten, angespannten Mietenmarkt in der Stadt“, begründete Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) die Entscheidung. Das jetzige Morato...

