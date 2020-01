Wohnen : Wohnungspolitik: Tschentscher mit Distanz zu SPD-Vorschlägen

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich im Wahlkampf zum «Bündnis für das Wohnen» bekannt und gleichzeitig seine Distanz zu wohnungsbaupolitischen Vorschlägen aus seiner Partei betont. In Hamburg seien dank der gemeinsamen Anstrengungen aller Beteiligten seit 2011 mehr als 55 000 Wohnungen gebaut worden, sagte Tschentscher am Mittwoch bei einer Veranstaltung des Verbandes norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) in Hamburg.

08. Januar 2020, 16:31 Uhr

«Das ist ein großartiger Erfolg», erklärte der Bürgermeister. «Die Mieten in Hamburg sind in den vergangenen beiden Jahren nur noch um jeweils 1,3 Prozent gestiegen und damit langsamer als die Löhne und Gehälter.» Andere wachten jetzt erst auf und unterbreiteten zum Teil «abenteuerliche Vorschläge» wie Enteignungen. «Auch in Berlin ist vieles nicht passiert, was wir in Hamburg hinbekommen haben», sagte Tschentscher.

Schützenhilfe erhielt er vom niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD). Hamburg sei «die Benchmark» in Deutschland, wenn es um kommunale Wohnungsbaupolitik unter den schwierigen Bedingungen in einem Ballungsraum gehe.