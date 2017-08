Brände : Wohnungsbrand in Hamburger Mehrfamilienhaus

In einem sechsgeschossigen Haus im Hamburger Stadtteil Hoheluft-West hat es am Sonntag gebrannt. Verletzt wurde beim Feuer im fünften Stock niemand. Etwa 20 Bewohner des Wohnhauses wurden in Sicherheit gebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Die Flammen hatten sich durch eine Holzbalkendecke bis in den Dachstuhl gefressen. Ebenso fing ein wegen Sanierungsarbeiten angebrachtes Gerüst an der Rückseite des Gebäudes Feuer.