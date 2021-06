Brände : Wohnmobil brennt am Strand von St. Peter-Ording aus

Am Strand von St.

Sankt Peter-Ording | Peter Ording (Kreis Nordfriesland) ist am Samstagnachmittag ein Wohnmobil in Brand geraten. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Fahrzeug schon vollständig in Flammen, berichtete die Feuerwehr. Zwei Menschen wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt, eine Person kam ins Krankenhaus. Das Wohnmobil wurde durch den Brand komplett zerstört. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.