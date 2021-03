Kirche : Woelki: „Systembedingte Vertuschung“ im Erzbistum Köln

Kardinal Rainer Maria Woelki hat „systembedingte Vertuschung“ im Erzbistum Köln eingeräumt.

Köln | Kardinal Rainer Maria Woelki hat „systembedingte Vertuschung“ im Erzbistum Köln eingeräumt. Das in der vergangenen Woche veröffentlichte Gutachten zum Umgang mit Missbrauchsvorwürfen gegen Priester habe dies nachgewiesen, sagte Woelki am Dienstag. „Das hätte so nie passieren dürfen“, sagte der Chef des größten deutschen Bistums. Deshalb müsse nun „rig...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.