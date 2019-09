Terrorismus : Witwe von IS-Terrorist Cuspert kommt in Untersuchungshaft

Die Witwe des Berliner Gangsterrappers und späteren IS-Terroristen Denis Cuspert alias Deso Dogg kommt in Untersuchungshaft. Dies ordnete ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs am Dienstag in Karlsruhe an, wie der Generalbundesanwalt mitteilte. Die deutsche und tunesische Staatsangehörige Omaima A. war am Montag in Hamburg verhaftet worden. Sie wird dringend verdächtig, in Syrien Mitglied der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gewesen zu sein. Cuspert wurde Medienberichten zufolge im Januar 2018 in Syrien bei einem Luftangriff getötet.

10. September 2019, 11:31 Uhr

Gegen Omaima A. lag bereits ein Haftbefehl vor, der am Dienstag in Vollzug gesetzt wurde. Sie soll sich im Januar 2015 dem IS in Syrien angeschlossen haben. Dazu soll die Frau mit ihren drei minderjährigen Kindern über die Türkei nach Syrien gereist sein. Cuspert hatte seine Karriere als Rapper DesoDogg aufgegeben und sich 2014 dem IS angeschlossen. In den USA stand Cuspert auf der Terrorliste.