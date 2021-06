Wahlen : Witt ist Spitzenkandidat der Nord-AfD für Bundestagswahl

Spitzenkandidat der AfD in Schleswig-Holstein zur Bundestagswahl am 26. September ist Uwe Witt.

Büdelsdorf | Die sogenannte Aufstellungsversammlung der Landespartei wählte den 61 Jahre alten Bundestagsabgeordneten am Sonntag in Büdelsdorf auf Platz 1 der Landesliste. Der aus Nordrhein-Westfalen nach Schleswig-Holstein zurückgekehrte Witt, AfD-Obmann im Ausschuss für Arbeit und Soziales, sitzt seit 2017 im Bundestag. Er bezwang in einer Stichwahl mit 97 zu 72...

