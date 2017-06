Wissenschaft : Wissenschaftspreis an Graphen-Forscher Feng und Müllen

Der Hamburger Wissenschaftspreis geht in diesem Jahr an zwei Forscher, die sich mit dem neuen Funktionswerkstoff Graphen beschäftigen. Wie eine Sprecherin der Hamburger Akademie der Wissenschaften am Montag erklärte, teilen sich der Chemiker Xinliang Feng (37) von der Technischen Universität Dresden und sein Kollege Klaus Müllen (70) vom Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz die mit 100 000 Euro dotierte Auszeichnung. Mit dem Preis würdige die Akademie die wegweisenden Forschungsergebnisse der beiden Wissenschaftler auf dem Gebiet der Graphene.