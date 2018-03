Fußball : Wirtschaftsrat besorgt über Niedergang des Spitzensports

Die Hamburger Wirtschaft sorgt sich um die Zugkraft des Spitzensports in der Hansestadt. Bei einer Veranstaltung des Wirtschaftsrates der CDU am Dienstagabend warnte dessen Landesvorsitzender Henneke Lütgerath: «Der populäre Spitzensport 'Made in Hamburg' - ob im Eishockey, Handball, Volleyball oder eben Fußball - verliert seit Jahren an Bedeutung. Dieses Defizit können massentaugliche Großveranstaltungen wie der Triathlon, das Derby oder die Cyclassics nicht abfangen.»

von dpa

21. März 2018, 11:54 Uhr

In den vergangenen Jahren hat die Hansestadt aus wirtschaftlichen Gründen den Eishockey-Erstligisten Hamburg Freezers, den Handball-Bundesligisten HSV Hamburg und den Frauen-Erstligisten im Volleyball VT Aurubis verloren. Nun droht auch noch der Hamburger SV aus der Fußball-Bundesliga abzusteigen. «Erfolgreiche Profivereine mit internationaler Strahlkraft sind längst zu einem sehr wichtigen Image- und damit Wirtschaftsfaktor im Wettbewerb der Städte geworden. Das muss auch die hiesige Wirtschaft erkennen», sagte Lütgerath.

Den Hamburger Vereinen fehle es an «einer starken sportpolitischen Lobby», stellte er fest. Eine Interessengemeinschaft der Hamburger Profivereine könne aus Sicht des Wirtschaftsrats sowohl für die Clubs als auch für die Wirtschaft ein erster wichtiger Schritt sein. «Gemeinsam stehen die Chancen besser, Hamburg wieder in die Champions League der Sportstädte zu führen», meinte Lütgerath weiter.