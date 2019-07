Hochschulen : Wird Kieler Hochschule eine Exzellenzuniversität?

von dpa

19. Juli 2019, 05:36 Uhr

Nach dreijährigem Bewerbungs- und Auswahlprozess werden heute in Bonn die Namen der ausgewählten elf Exzellenzuniversitäten in Deutschland bekanntgegeben. Zu den 19 Bewerbern gehört die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Sie hofft, im dritten Anlauf seit 2005 den begehrten Status als Exzellenzuniversität zu erhalten und damit in die deutsche Spitzen-Wissenschaftsliga aufzusteigen. Jede Exzellenzuniversität erhält insgesamt etwa 100 Millionen Euro zusätzlich in den nächsten sieben Jahren. Die Entscheidung treffen eine internationale Expertenkommission, die Innenminister der Länder und Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU). Alle drei müssen jeweils zustimmen.