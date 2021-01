Wetter : Winterliches Wochenende führt zu Chaos und überfüllten Parks

Am Wochenende ist es zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr im Norden gekommen. Auf den Straßen wurden mindestens 100 Glätteunfälle registriert. In den Parks waren viele Menschen unterwegs.

Hamburg | Die Schneemassen haben den Norden am Wochenende fest im Griff gehalten: Verkehrschaos gab es bei der Bahn und auf den Straßen, Rodelspaß in Hamburger Parks. Nach Beginn des Schneefalls am Freitag ist es zunächst zu erheblichen Problemen im S-Bahn-Verkeh...

