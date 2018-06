Theater : «Winnetou und das Geheimnis der Felsenburg» auf dem Kalkberg

Mit dem Stück «Winnetou und das Geheimnis der Felsenburg» starten die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg am Samstag (20.30) in ihre 67. Saison. Diesmal müssen die beiden Blutsbrüder Winnetou und Old Shatterhand einen Treck deutscher Siedler aus der Hand von Schurken retten, die sie als Sklaven in einer Goldmine ausbeuten wollen. Jan Sosniok spielt zum sechsten Mal den edlen Apachenhäuptling, ihm zur Seite steht wieder Joshy Peters als Old Shatterhand.

von dpa

23. Juni 2018, 08:24 Uhr

Die Bösewichte sind in dieser Saison Christine Neubauer als Judith Silberstein und Jochen Horst als Erzschurke Harry Melton. Unberechenbarer als der Ausgang des Stücks ist diesmal allerdings die WM-Partie Deutschland gegen Schweden, die fast zeitgleich stattfindet. Für echte Karl-May-Fans war das Spiel allerdings offenbar keine Alternative: Die Premierenvorstellung ist nach Angaben von Geschäftsführerin Ute Thienel ausverkauft.