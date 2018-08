Energie : Windkraftanlagenhersteller gibt Quartalszahlen bekannt

Der Windkraftanlagenhersteller Nordex mit Sitz in Rostock und Hamburg gibt am heutigen Dienstag seine Unternehmenszahlen für das zweite Quartal bekannt. Bei der Hauptversammlung Anfang Juni in Rostock war Vorstandschef José Luis Blanco noch davon ausgegangen, dass die Entwicklung auf dem deutschen Markt 2018 und 2019 für sein Unternehmen herausfordernd bleibt. Er zeigte sich allerdings davon überzeugt, dass die neue Turbine Delta4000 die Geschäftsentwicklung ab dem Jahr 2020 positiv beeinflussen werde.

von dpa

14. August 2018, 03:32 Uhr

Im zweiten Quartal hatte Nordex seinen bisher größten Einzelauftrag erhalten. Das Unternehmen soll den brasilianischen Windpark «Lagoa dos Ventos» im nördlichen Bundesstaat Piaui mit einer Gesamtkapazität von 595 Megawatt Leistung errichten. Analysten gingen von einem Ordervolumen von knapp 500 Millionen Euro aus.