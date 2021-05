Energie : Windkraftanlagen-Bauer Nordex fährt Quartalsverlust ein

Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex ist im ersten Quartal noch tiefer in die roten Zahlen gerutscht.

Hamburg | Unter dem Strich stand ein Fehlbetrag von knapp 55 Millionen Euro nach minus 38 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum, wie der MDax-Konzern am Dienstag im Hamburg mitteilte. Vorstandschef José Luis Blanco hatte bereits Ende März gesagt, dass er noch ein schwaches erstes Quartal erwarte. Geschäftsprozesse seien in der Pandemie in ihrer Effizienz nach wie...

