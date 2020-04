Schiffbau : Windhorst: Wollen gerne in Flensburger Werft investieren

Der Investor Lars Windhorst will sich auch künftig für die angeschlagene Flensburg Schiffbau-Gesellschaft (FSG) engagieren. «Wir wollen gerne in die Zukunft der Werft investieren, wir wollen gerne weiter engagiert bleiben», sagte Windhorst am Sonntag in Flensburg. Das Amtsgericht Flensburg hatte am Freitag auf Antrag der Werft die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet. «Wir haben uns nach intensiver Beratung in den letzten Wochen entschlossen, den Weg der Eigenverwaltung als Sanierungs- und Restrukturierungsprozess zu wählen», sagte Windhorst, der Gründer der FSG-Eigentümerin Tennor Holding ist.

Avatar_shz von dpa

26. April 2020, 15:19 Uhr

Der für die Überwachung der Eigenverwaltung vom Gericht bestellte vorläufige Sachverwalter Christoph Morgen sagte, nun müsse ein tragfähiger Sanierungsplan entwickelt, dieser auf Umsetzbarkeit geprüft und die Finanzierung sichergestellt werden. Das Antragsverfahren werde rund drei Monate dauern, danach werde es zur Insolvenzeröffnung kommen.

Die Gehälter beziehungsweise das Kurzarbeitergeld sind Angaben von Sonntag zufolge für die kommenden Monate gesichert. Der aufgrund der Corona-Pandemie ruhende Werftbetrieb soll nach aktueller Planung im Frühsommer wieder aufgenommen werden.