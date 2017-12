Wetter : Wind und Regen am Wochenende: Silvester eventuell trocken

von dpa

erstellt am 29.Dez.2017 | 09:50 Uhr

Am Samstag dürften in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein am frühen Morgen noch einige Schneeflocken bei Temperaturen um den Gefrierpunkt fallen, so die Prognose. Im Tagesverlauf sollen die Temperaturen auf bis zu sieben Grad ansteigen. Bei teils kräftigem Regen und Südwestwind bleibe der Himmel weitestgehend grau. Auch in Hamburg soll es mild und regnerisch werden.

Der Regen ziehe sich auch noch bis in den Sonntag mit Höchsttemperaturen von bis zu zehn Grad. Die Silvesternacht soll im Norden trocken bleiben. Der Wind bleibe bestehen bei milden Temperaturen von sechs bis sieben Grad.