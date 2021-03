Fußball : Wieder verletzt: HSV muss auf van Drongelen verzichten

Der Hamburger SV muss erneut längerfristig auf Abwehrspieler Rick van Drongelen verzichten.

Hamburg | Wie der Fußball-Zweitligist am Dienstag mitteilte, hat sich der Niederländer im Stadtderby am Montag gegen den FC St. Pauli (0:1) einen Außenbandriss im linken Sprunggelenk zugezogen. Der 22-Jährige hatte nach einem im letzten Spiel der vergangenen Saison erlittenen Kreuzbandriss am Montag sein Comeback gegeben. In der 59. Minute war der Innenverte...

