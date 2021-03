Senat : Wieder strengere Corona-Regeln in Hamburg

Die erst seit Anfang vergangener Woche geltenden Corona-Lockerungen sind Geschichte. Wegen einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 an drei aufeinander folgenden Tagen müssen Hamburgs Bürger nun wieder strengere Regeln einhalten.

Hamburg | Seit drei Tagen liegt der Wochenwert der registrierten Corona-Neuinfektionen in Hamburg über der kritischen Marke von 100 - deshalb gelten in der Hansestadt von Samstag an wieder strengere Regeln. Der Senat hat die Corona-Notbremse gezogen und die erst Anfang vergangener Woche vollzogenen Öffnungsschritte zurückgenommen. Nach Angaben der Gesundheitsbe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.