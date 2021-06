Tiere : Wieder mehr Spatzen in Hamburg - Kohlmeise am häufigsten

Es gibt wieder mehr Spatzen in Hamburgs Gärten.

Hamburg | Zwar sei die Kohlmeise auch in diesem Jahr bei der Zählaktion „Stunde der Gartenvögel“ wieder am häufigsten gesichtet worden, teilte der Nabu am Mittwoch mit. Besonders erfreulich sei aber, dass sich der Bestand des auf der Roten Liste stehenden Haussperlings stabilisieren konnte. Inzwischen belege der auch Spatz genannte Vogel Platz fünf in Hamburg. ...

