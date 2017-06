Tennis : Wichtiger Auftaktsieg für Kerber in Eastbourne

vergrößern 1 von 1 Foto: Gareth Fuller 1 von 1

Eastbourne (dpa/lno) - Angelique Kerber ist mit einem Sieg in ihre Wimbledon-Vorbereitung gestartet. Die Tennis-Weltranglistenerste gewann am Mittwoch ihr erstes offizielles Saison-Spiel auf Rasen in drei Sätzen und zeigte dabei streckenweise altbekannte Qualitäten. Die 29-Jährige setzte sich im britischen Eastbourne mit 4:6, 6:1, 7:5 gegen die auf Position 44 in der Welt eingestufte Tschechin Kristyna Pliskova durch und steht bei der Generalprobe für das dritte Grand-Slam-Turnier des Jahres im Achtelfinale.

Nach den Spielabsagen durch die Regenfälle der vergangenen Tage wartet eine Doppelschicht auf die letztjährige Wimbledon-Finalistin: Die Olympia-Zweite sollte noch am Abend gegen die Spanierin Lara Arruabarrena antreten. Auch Mischa Zverev muss nach einem 6:4, 7:6 (11:9) gegen Ryan Harrrison aus den USA noch einmal ran. Der Hamburger spielt gegen den Australier Bernard Tomic.

«Ich brauche Siege, ich glaube dann kommt es von alleine», hatte die lange im Tennis-Tief steckende Kerber zuletzt gesagt. Zumindest im ersten Satz sah es nicht nach einem Erfolg aus. Die Zwillingsschwester der Weltranglisten-Dritten Karolina Pliskova spielte stark. Dann zeigte die Kielerin ihre Kämpferqualitäten. Im Schnelldurchgang gewann die 29-Jährige den zweiten Durchgang. Nach einem frühen Break gab sie ihren Aufschlag zwar ab, den wichtigen Erfolg konnte sie aber dennoch verbuchen. «Ich muss wieder Konstanz hineinbekommen.» Seit Monaten läuft sie der Form der vergangenen Saison hinterher, hatte wegen Problemen mit dem Oberschenkel für das Turnier in Birmingham absagen müssen.

Ausgeschieden ist dagegen Qualifikantin Mona Barthel. Die 26-Jährige aus Neumünster unterlag in der zweiten Runde des Tennis-Turniers der an Nummer sieben gesetzten Russin Swetlana Kusnezowa mit 6:4, 5:7, 2:6.

28.Jun.2017