Agrar : Wetterkapriolen: Bauern im Norden ziehen erste Ernte-Bilanz

Schleswig-Holsteins Bauern haben in diesem Jahr vielerorts mit Nässe zu kämpfen. Wegen des Wetters ist die Getreideernte in Schleswig-Holstein derzeit noch nicht vollständig abgeschlossen. Die Gerste- und Rapsernte ist nach Angaben der Landwirtschaftskammer zwar eingefahren, die Winterweizenernte allerdings witterungsbedingt noch nicht beendet. Etwa 40 Prozent des Weizens steht Schätzungen zufolge noch auf dem Halm. Welche Auswirkungen die «Wetterkapriolen besonderen Ausmaßes» auf die Ernte haben, wollen Landwirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sowie die Präsidenten der Landwirtschaftskammer und des Bauernverbandes, Claus Heller und Werner Schwarz, heute in Husby im Kreis Schleswig-Flensburg erläutern.