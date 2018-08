Wetter : Wetter in Niedersachsen bleibt weiterhin warm

Das Wetter in Niedersachsen bleibt weiterhin warm. Im Südosten des Bundeslandes sei auch weiterhin mit Temperaturen über 30 Grad Celsius zu rechnen, teilte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes am Mittwoch mit. Lediglich auf den Inseln sowie an der Küste seien etwas geringere Werte zwischen 23 und 29 Grad zu erwarten. Angaben des Deutschen Wetterdienstes zufolge sind vor allem im Südosten Niedersachsens auch Hitzegewitter möglich.

von dpa

01. August 2018, 08:44 Uhr

Der Dienstag habe mit 37 Grad in Lüchow im Wendland zu den bislang heißesten Tagen des Jahres gehört. Insbesondere aufgrund der schwülen Luft sei der Tag auch den gefühlten Temperaturen nach einer der Wärmsten gewesen.