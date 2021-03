Fußball : Werner zu Corona-Länderspielen: „Wundere mich schon“

Trainer Ole Werner vom Zweitligisten Holstein Kiel sieht die kommenden Fußball-Länderspiele angesichts der Corona-Pandemie und den steigenden Infektionszahlen skeptisch.

Kiel | „Ich wundere mich schon darüber, dass das in dieser Form stattfindet. Auch wenn ich nicht in jedem Fall prüfen kann, wie das organisiert ist“, sagte der 32-Jährige in einem Interview mit den „Kieler Nachrichten“ (Dienstag). „Aber nach den Erfahrungen, die wir auch gemacht haben, ist aktuell besondere Vorsicht geboten.“ Werner, seine Mannschaft und ...

