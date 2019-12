Auszeichnungen : Werner Otto Preis 2019 für zwei Hamburger UKE-Mediziner

Der Preis der Werner Otto Stiftung zur Förderung der medizinischen Forschung geht in diesem Jahr an den Neurobiologen Dr. Benjamin Schattling und den angehenden Urologen Dr. Malte Vetterlein vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE). Die Wissenschaftler erhalten die Ehrung für ihre herausragenden medizinischen Ergebnisse in der Forschung, die in Zukunft unter anderem zur Entwicklung neuer Behandlungsformen bei Multipler Sklerose (MS) sowie zu einer verbesserten Versorgung von Patienten mit Harnröhrenerkrankungen beitragen können, teilte die Stiftung am Dienstag in Hamburg mit.

10. Dezember 2019, 13:45 Uhr

Der Preis der Werner Otto Stiftung zur Förderung der medizinischen Forschung wird alle zwei Jahre für hervorragende wissenschaftliche Leistungen in der Grundlagenforschung und in der Klinischen Forschung an in Hamburg tätige Wissenschaftler und Ärzte verliehen. Die beiden Preisträger erhalten jeweils ein Preisgeld in Höhe von 8000 Euro.