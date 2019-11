Buntes : Wenn der Roboter nachts arbeitet

Avatar_shz von dpa

29. November 2019, 10:22 Uhr

Für die Beamten der Polizei Kaltenkirchen war es das ungewöhnliche Ende eines ganz normalen Einsatzes. Sie waren in der Nacht zu Freitag alarmiert worden, weil an einem Firmengebäude der Einbruchalarm ausgelöst worden war, wie die Polizei mitteilte. Kaum angekommen, gab es jedoch Entwarnung: Ein eifriger Staubsauger-Roboter hatte sich um 1 Uhr nachts in Betrieb gesetzt und den Bewegungsmelder ausgelöst. Für die Polizei war der Einsatz damit beendet.