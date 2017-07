Gesellschaft : Weniger Scheidungen in Deutschland - außer in Hamburg

In Deutschland ist die Zahl der Scheidungen insgesamt gesunken - in Hamburg ist sie dagegen leicht gestiegen. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben des Statistischen Bundesamtes in der Hansestadt 3204 Ehen aufgelöst, das waren 14 mehr als in 2015. Deutschlandweit halten die Ehen demnach länger, und die Zahl der Scheidungen sinkt seit 2011 stetig weiter. Genau 162 397 Ehen wurden im vergangenen Jahr geschieden, fast 1000 oder 0,6 Prozent weniger als 2015, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Dienstag mitteilte.