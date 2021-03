Gesellschaft : Weniger Hochzeiten und mehr Scheidungen im Corona-Jahr

Für die offizielle Liebe scheint das Corona-Jahr 2020 schwierig gewesen zu sein. Viele haben - vielleicht in der Hoffnung auf eine große Feier später - ihre Hochzeit in Hamburg ausfallen lassen oder verschoben. Auch bei den Scheidungen sieht es nicht gut aus.

Hamburg | Das Corona-Jahr 2020 hat es Paaren nicht leicht gemacht. Aus den amtlichen Hamburger Hochzeits- und Scheidungsdaten geht hervor, dass nicht nur seltener geheiratet wurde. Es gingen im Vergleich zu 2019 auch mehr Ehen in die Brüche. So haben sich im vergangenen Jahr in den Hamburger Standesämtern etwa 4780 Paare das Ja-Wort gegeben, wie eine Sprecherin...

